В ОП РФ предложили проводить в библиотеках лекции о киберугрозах для пенсионеров

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Библиотеки могут стать эффективной площадкой для обучения пожилых людей основам цифровой и финансовой безопасности. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, необходимо активнее использовать потенциал библиотечного пространства для просветительской работы с лицами пенсионного возраста. Он подчеркнул, что сегодня существует запрос на проведение таких бесед: посетителям, прежде всего пожилым, нужно рассказывать о рисках телефонного мошенничества и алгоритмах поведения в случае столкновения с этой проблемой.

Машаров отметил, что современная библиотека способна стать местом притяжения, где жителям будут прививать навыки цифровой и финансовой гигиены. Вопреки стереотипу об уходе книги на второй план, московские библиотеки сегодня ведут активную просветительскую деятельность.

В качестве примера член ОП привел библиотеку Дома Лосева на Арбате, где в ближайшее время он намерен лично провести цикл открытых лекций. В ходе встреч посетителям подробно объяснят, как правильно действовать при звонках злоумышленников.

Ранее в МВД РФ назвали признаки попадания номера телефона в мошеннические базы. В таком случае аферисты начинают проверять на человеке разные схемы, чтобы понять, какая из них вызовет доверие.