Погода в Москве на следующей неделе вернется к июньским показателям

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Погода в столичном регионе на следующей неделе резко изменится, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров покажут 18–20 градусов тепла, что будет соответствовать погоде начала июня. Ночами будет около 10–15 градусов.

"Наиболее резкое изменение погоды начинается в первый день следующей недели. Вся следующая неделя будет заметно отличаться от предшествующей теплой, когда температура была на 4–5 градусов выше нормы", – сказал синоптик.

Такие изменения он связал с тем, что облака будут препятствовать проникновению солнечных лучей к подстилающей поверхности, а циркуляция воздуха складывается так, что в тылу циклона будет поступать очень свежий северный ветер.

Синоптик отметил, что это приведет к тому, что в понедельник температура будет на один градус ниже нормы. В этот день воздух прогреется максимум до плюс 20–22 градусов.

Во вторник, среду и четверг отклонение от нормы составит уже три градуса. В течение всей недели ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями. Вильфанд охарактеризовал предстоящую погоду как прохладную, но без каких-либо подвохов и сложностей.

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