Синоптик сообщил о похолодании в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погода, свойственная осеннему периоду, придет в Москву и Центральную России к середине следующей недели, температура днем составит 16 градусов. 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе лето потерпит поражение на атмосферных фронтах, и жители Москвы и всей Центральной России окажутся в арктическом мешке. Виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод, который уже поступил на русский север", – передает слова синоптика РИА Новости.

Он отметил, что в начале недели, 10 июля, воздух в городе прогреется до 17–22 градусов, во вторник, 11 июля, температура не будет выше 14–19 градусов.

Однако в среду, 12 июля, столбики термометров будут колебаться от 11 до 16 градусов. Тишковец подчеркнул, что такие температурные показатели соответствуют климатической норме сентября.

"Ночью минимальная температура составит 6–11 градусов. Такие похолодания случаются не чаще 1 раза в 15 лет. Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет", – отметил синоптик.

Самые низкие дневные температуры в этот день в столице были зафиксированы только в 1968 году, сообщил он.

Во второй половине недели температура снова вернется к летним показателям. Так 13 июля синоптик пообещал потепление, воздух в Москве прогреется до 15–20 градусов, 14 июля, в пятницу, температура повысится еще на три градуса, а в выходные, 15–16 июля, температура может достигнуть отметки в 26 градусов.

Ранее специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщала, что температура и выпадение осадков в июле и августе в столице будет в пределах климатической нормы.

Она уточнила, что климатическая норма была изменена, раньше июль был дождливым месяцем, однако по новой норме осадков стало выпадать меньше. Норма температуры, в свою очередь, повысилась на 1–1,5 градуса.



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