Путин поручил рассмотреть вопрос о создании Московского международного кинокластера

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Правительство РФ и столичные власти до 30 сентября должны подумать над возможностью создания в Москве международного кинокластера. Соответствующее поручение дал Владимир Путин по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России" в мае этого года.

"Правительству <...> совместно с правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории города Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии", – говорится на сайте Кремля.

Также федеральные и городские власти должны рассмотреть возможные меры поддержки для резидентов такой зоны, среди которых могут быть, например, налоговые льготы, субсидии и гранты. Доклад по итогам реализации данного поручения необходимо представить президенту до конца сентября.

Кроме того, кабмину в сотрудничестве с "Агентством стратегических инициатив" поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих полное госфинансирование производства и проката мультфильмов для детей, а также устанавливающих для анимационных студий налог на прибыль в размере 3%.

Ранее в Госдуме предложили правительству провести эксперимент по принудительному лицензированию фильмов из недружественных стран. Предполагается, что это позволит поддержать российские кинотеатры. Дело в том, что после ухода зарубежных студий в 2022 году кассовые сборы в кинотеатрах РФ упали вдвое по сравнению с допандемийным уровнем.

