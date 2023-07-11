Невролог рассказала, как шум от автомобиля влияет на водителя

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Автомобильный шум сам по себе не влияет на здоровье человека, но может стать одним из факторов стресса. Об этом доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова рассказала в интервью радио Sputnik.

Отмечается, что движение автомобиля неразрывно связано с рядом звуков. Это могут быть как звуки различных механизмов, систем и самого автомобиля, так и обстановки на дороге: сигналы, гул обгоняющих машин, скрип тормозов.

По словам Акарачковой, на состояние водителя также влияет мелькание света и предметов, необходимость быть внимательным и сосредоточенным. Она добавила, что шум в комплексе с истощающими стрессоустойчивость обстоятельствами может усугубить негативное влияние нервных перегрузок на здоровье.

"Для профессиональных водителей шум будет фактором производственного стресса. Для обычных водителей, у которых в течение рабочего дня есть свои переживания, а потом они садятся за руль, это перманентный фактор внешнего стресса, особенно в пробках", – объяснила эксперт.

Врач предупредила, что нервное напряжение, в том числе и от фонового шума в автомобиле, может привести к нарушениям здоровья. Среди них – головная боль, головокружение, проблемы с желудочно-кишечным трактом, артериальная гипертензия и иные стресс-ассоциированные заболевания, особенно если у человека есть проблемы со здоровьем.

Эксперт порекомендовала остановиться и отдохнуть, посидеть с закрытыми глазами, выпить воды или пройтись, если самочувствие водителя ухудшилось из-за стресса и это мешает ему управлять транспортом. Потому что он должен понимать, что будет делать в сложной дорожной ситуации.

"Главное, не употреблять энергетики, кофе и другие психостимуляторы, чтобы не усугубить свое состояние. Через 10–15 минут после того, как подобный напиток вас взбодрит, наступит еще больший спад активности и ваше самочувствие ухудшится", – заключила медик.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что сменить сильное чувство тревоги на спокойствие можно, перейдя на глубокое дыхание. Выполнять такой способ дыхания следует, начиная вдох снизу, как бы изнутри живота. После нужно наполнить воздухом легкие и поднять ключицы. При этом выдыхать психолог советовала медленнее, чем вдыхать.

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