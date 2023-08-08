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Транспорт

Тарифы утвердили для нового участка трассы М-12

Тарифы утвердили для нового участка трассы М-12

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"Автодор" утвердил тарифы для нового участка дороги М-12, которая связывает Москву и Казань. Например, объезд Балашихи по платной дороге будет стоить 130 рублей, а путь от Москвы до Арзамаса – 2 800 рублей.

Специалисты прокомментировали обустройство трассы М-12. Так как она является скоростной дорогой высшей категории, будет развернута автоматическая система управления дорожного движения и интеллектуальная транспортная система. Это позволит мониторить обстановку на каждом участке трассы и быстро реагировать на инциденты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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