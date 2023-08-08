Собянин рассказал о развитии электробусных маршрутов в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве 1 184 электробуса курсируют на 90 маршрутах. В 2023 году экологически чистые машины вышли на 11 маршрутов, при этом на 10 из них ранее ходили дизельные автобусы, поделился Сергей Собянин.



"Электробусы курсируют между районами на северо-западе, на востоке и юго-востоке столицы. Скоро маршрутов станет больше: только на северо-западе до конца 2024 года планируем запустить еще 23. Это стало возможным благодаря открытию электробусного парка "Митино", – поделился мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в таком транспорте почти нет вибрации и шума при движении. По словам Собянина, столичные пассажиры активно пользуются электробусами. Так, с 2018 года они перевезли свыше 340 миллионов человек.

Ранее в Дептрансе рассказали, что 26 августа в Москве появится семь новых выделенных полос для общественного транспорта. Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что благодаря им пассажиры смогут сэкономить около 5 минут в часы пик.

Более 20 электробусных маршрутов запустят в столице до конца 2024 года