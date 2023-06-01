Четыре крупных инфраструктурных проекта введут в 2023 году на юге Москвы

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

Специалисты возведут важные транспортные объекты в Южном административном округе Москвы. Среди них – мост и набережная, рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов во время пресс-показа Сабуровского моста.

"Так, в текущем году планируется завершить строительство участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Также планируется закончить работы на развязке на пересечении МКАД с Липецкой улицей", – отметил он.

Глава департамента добавил, что специалисты запустят движение через затон Новинки в южной части территории АМО "ЗИЛ", а также на участке Симоновской набережной. По словам Загрутдинова, развязка МКАД – Липецкая улица находится в высокой степени готовности.

На данном этапе на объекте осуществляется сборка металлоконструкций пролетного строения на путепроводе. Работники строят железобетонные конструкции туннеля, перекладывают коммуникации и укладывают асфальт.

Ранее в пресс-службе Депстроя рассказали, что Сабуровский автомобильный мост, который является частью Московского скоростного диаметра (МСД), откроют осенью этого года. Глава департамента отметил, что сооружение соединит два округа Москвы – Южный и Юго-Восточный. Сейчас строительство Сабуровского моста находится на завершающей стадии и его готовность составляет 85%.