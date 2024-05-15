Глава Счетной палаты Ковальчук: пора проверить ценообразование в сфере цифровизации

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Необходимо вернуться к проверкам ценообразования в сфере цифровизации, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

"Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT- компаний, он недавно закончился. Он действовал несколько месяцев назад, соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять", – передает РИА Новости его слова.

Ковальчук отметил, что сфера цифровизации – это одно из важнейших направлений деятельности. Он обратил внимание, что запрет на проверки вводился ранее, чтобы поддержать разработчиков. По его мнению, эта мера была правильной, однако теперь в проверках возникла необходимость. Глава Счетной палаты рассказал, что заказчики все чаще не смотрят на результаты торгов, поскольку все договоренности заключаются между вендором и интегратором.

Кабмин принял решение об отмене моратория 20 марта. Запрет на антимонопольные проверки в отношении IT-компаний был введен в 2022 году. Он исключал возможность государственного контроля в отношении аккредитованных организаций в области IT.

В свою очередь, замглавы ФАС РФ Сергей Пузыревский заявил, что отмена запрета на проверки даст возможность применить меры "пятого антимонопольного пакета".

