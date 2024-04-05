Минцифры опровергло данные о массовом отъезде IT-специалистов из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Появившаяся в СМИ информация о массовом отъезде IT-специалистов из России не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Как утверждает ведомство, две трети IT-специалистов, которые уехали еще в 2022 году из РФ, уже вернулись обратно в страну. При этом, по сведениям министерства, за 2023 год оттока сотрудников из сферы информационных технологий не зафиксировано.

"По данным Росстата, количество IT-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек", – сказано в сообщении.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на сведения от консалтингового агентства Garant In сообщила, что в начале этого года среди российских IT-специалистов резко вырос спрос на программы получения вида на жительство в Европе. Как сообщает издание, за первый квартал количество подобных заявок увеличилось на 233%.

До этого стало известно, что Минцифры РФ прорабатывает вопрос расширения категорий IT-специалистов, на которых будет распространяться отсрочка от срочной службы в российской армии.

