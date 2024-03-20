Снятие моратория на проверки коснется только некоторых ИТ-компаний в РФ

Фото: depositphotos/fizkes

Снятие моратория на проверки затронет только некоторые ИТ-компании в России. Об этом сообщили в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний. Это изменение касается в первую очередь статьи 10.1 ФЗ "О конкуренции". Она предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой", – отметили в министерстве.

По данным ведомства, к подобным цифровым платформам относится небольшой спектр участников ИТ-рынка. Дело в том, что компания должна иметь цифровую платформу. Кроме того, доля сделок между покупателем и продавцом должна составлять больше 35% от всех транзакций на ИТ-рынке. Также выручка организации должна быть свыше 2 миллиардов рублей.

В Минцифры подчеркнули, что мораторий будет действовать по отношению ко всем плановым проверкам, включая по линии соблюдения антимонопольного законодательства.

Немногим ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что власти отменяют мораторий на антимонопольные проверки в отношении IT-компаний из-за жалоб участников рынка на нарушения со стороны доминирующих компаний. Постановление об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний вступит в силу с 28 марта 2024 года.

