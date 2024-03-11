В РФ могут закрепить в законе обязательства глав регионов перед бизнесом

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Власти России планируют закрепить статус инвестиционной декларации в законе об инвестиционной деятельности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэка Мурата Керефова.

Закон, о котором идет речь, не менялся с 1999 года – с момента его принятия. Документ планируют скорректировать путем поправок, рассказал Керефов. Одна из них коснется инвестиционной декларации.

"Законодательные изменения позволят ускорить проекты и укрепить доверие инвесторов. Закрепление статуса декларации станет ключевым моментом в повышении конкурентоспособности в субъектах", – отметил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Ранее Владимир Путин поручил с 1 января 2025 года вместо временного моратория на проверки бизнеса полностью перейти на риск-ориентированный подход. Последний он рекомендовал закрепить на законодательном уровне. Президент также отметил, что в случае присутствия рисков необходимо принимать профилактические меры и снижать таким образом количество проверок.

