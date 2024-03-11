В ГД напомнили о преференциях для малого бизнеса при госзакупках

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Согласно закону, государственные учреждения должны закупать у малого бизнеса минимум 25% продукции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

"При госзакупках преференции имеет малый бизнес. По закону все госучреждения должны выделять не менее 25% всех своих закупок для предприятий малого бизнеса", – рассказал он.

Минимум 20% из указанного объема должны составлять закупки, где участвовать могут только представители малого бизнеса, а именно, индивидуальные предприниматели или небольшие компании. Сумма заказа при этом не должна превышать 20 миллионов рублей. Крупным компаниям участвовать в специальных торгах запрещено, пояснил Говырин.

Депутат также добавил, что малый бизнес при исполнении контракта может не вносить обеспечительные платежи. Это допускается при условии, если ранее состоявшиеся сделки были совершены без нареканий.

Если же обеспечение все-таки потребуется, то его размер будет меньше обычного. Сумму рассчитают от окончательной стоимости контракта.

В заключение Говырин указал, что такие преференции позволяют малому бизнесу активно участвовать в государственных и муниципальных закупках. Это помогает развитию их дела.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города. В 2023 году количество юридических лиц в реестре малого и среднего бизнеса (МСП) Москвы выросло на 2,3%. Их общее число насчитывало 466 тысяч.



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