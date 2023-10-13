В Минцифры РФ заявили, что контролируют случаи отказов в отсрочке IT-специалистам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минцифры РФ контролирует все случаи отказов IT-специалистам в отсрочке от срочной службы в армии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"СМИ сообщают о единичных случаях отказов военкоматов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам. В связи с этим напоминаем, что работает горячая линия. Все вопросы находятся на контроле и решаются Минцифры в ручном режиме максимально оперативно", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, сотрудникам IT-компаний могли отказывать в отсрочке, если предприятия не вносили их в списки или ошибались в данных, а также в случаях, когда информацию подавали только в весенний призыв, а в осенний – нет.

На фоне этого компаниям рекомендовали своевременно подавать списки сотрудников к отсрочке на портале "Госуслуги", а также не забывать об их необходимости соответствовать установленным критериям.

До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому возраст отсрочки от призыва IT-специалистов будет повышен до 30 лет. Обновленное правило начнет действовать в России с 1 января 2024 года. Минимальная граница при этом останется на уровне 18 лет.



Предельный возраст отсрочки от службы для сотрудников IT-компаний повысят в РФ до 30 лет