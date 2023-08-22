Почти 3 тыс льготных кредитов для IT-специалистов выдали в Москве за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с января по июль 2023 года в Москве выдали 2,9 тысячи льготных кредитов для IT-специалистов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая сумма одобренных займов составила более 36 миллиардов рублей. На Москву приходится 26% от общего числа кредитов, выданных в РФ в рамках льготной программы, и почти 38% их объема.

"За шесть месяцев текущего года в столице выдано почти в два раза больше IT-кредитов, чем в 2022 году – с мая, когда начала действовать программа, по декабрь", – сообщил Ефимов.

Рост спроса на кредиты заключается в изменениях условий льготной программы. В феврале 2023 года возрастные границы заемщиков были расширены с 22–44 до 18–50 лет.

В июне в столице одобрили наибольшее число льготных кредитов – 713, что оказалось на 14% больше майских объемов, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Получить льготную ипотеку в столице могут лица в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в аккредитованных Минцифры РФ IT-компаниях. Средняя зарплата в течение трех последних лет до налогообложения должна составлять от 150 тысяч рублей.

Максимальная сумма кредита для москвичей составляет 18 миллионов рублей, однако, присоединив рыночную программу, можно увеличить ее до 30 миллионов рублей.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что отечественная IT-отрасль по-прежнему нуждается в кадрах. По его словам, нехватка разработчиков составляет примерно 500–700 тысяч человек. Они необходимы для поддержания высокого темпа развития IT-отрасли.

