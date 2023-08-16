Российская IT-отрасль нуждается в кадрах – Минцифры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Потребность российской IT-отрасли в кадрах по-прежнему присутствует, несмотря на рост ее базы сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

Он отметил, что число IT-работников возросло на 13% за 2022 год. На сегодняшний день в данной сфере задействовано около 740 тысяч человек, уточнил министр.

По его словам, нехватка разработчиков составляет примерно 500–700 тысяч человек. Они необходимы для поддержания высокого темпа развития IT-отрасли, объяснил глава ведомства.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин призвал IT-специалистов возвращаться в Россию, подчеркнув, что дома лучше. По его словам, меры поддержки IT-сферы позволили сохранить основной состав специалистов. Решения властей дали людям возможность реализовываться в этой профессии, открывать свое дело, заниматься творчеством, научными исследованиями.

Мишустин также предложил создать льготное инвестирование в IT-отраслях, которые являются значимыми для государства. Речь идет лишь о тех отраслях, которые важны для страны в системе промышленного использования и автоматизации.

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