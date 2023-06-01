Мишустин призвал IT-специалистов возвращаться в Россию

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин на форуме "Цифровая независимость промышленной России" призвал IT-специалистов возвращаться в Россию, подчеркнув, что дома лучше.

"Меры и проекты, как принятые ранее, так и те, о которых мы говорили сегодня, позволят иметь в России больше качественных цифровых решений. При этом важно помнить, что за любым программным продуктом стоят конкретные люди – программисты, разработчики, которые его создают", – цитирует Мишустина ТАСС.

По его словам, меры поддержки IT-сферы позволили сохранить основной состав специалистов. Решения властей дали людям возможность реализовываться в этой профессии, открывать свое дело, заниматься творчеством, научными исследованиями. Мишустин отметил, что работники сферы информационных технологий могут работать на родном языке и в привычной среде.

Российский премьер процитировал Владимира Путина, который ранее заявил, что "там тоже хорошо, но дома лучше".

Во время форума Мишустин также предложил создать льготное инвестирование в IT-отраслях, которые являются значимыми для государства. Речь идет лишь о тех отраслях, которые важны для страны в системе промышленного использования и автоматизации.