Около 30% россиян считают профессию IT-специалиста престижной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Порядка 31% россиян считают профессию специалистов в сфере IT самой престижной. Об этом сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в рамках своего выступения на молодежном форуме "Территория смыслов".

"На первом месте в списке самых престижных профессий, по мнению наших граждан, айтишники. На втором месте – работники медицинской сферы, военнослужащие", – отметил Абрамов.

По данным Абрамова, профессии в области медицины престижны для 30% граждан. Кроме того, 19% россиян считают престижной военную службу. В то же время государственную службу считают престижной 2% опрошенных, отметил Абрамов.

Ранее министр просвещения Кравцов сообщил, что в российских колледжах откроют направление по подготовке операторов беспилотных авиасистем. Одновременно с этим глава Минцифры России Максут Шадаев отметил, что в российской IT-отрасли по-прежнему присутствует потребность в кадрах, несмотря на рост ее базы сотрудников. По его словам, нехватка разработчиков составляет примерно 500–700 тысяч человек. Они необходимы для поддержания высокого темпа развития IT-отрасли, объяснил глава ведомства.