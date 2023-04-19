В Минцифры призвали IT-отрасль спокойно работать, так как мобилизации не ожидается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты IT-отрасли могут спокойно работать, так как новая волна мобилизации в РФ не ожидается. Об этом в ходе годового собрания Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Никаких мобилизаций мы не ждем, ни к чему не готовимся, просим спокойно работать", – передает ТАСС его слова.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии в Кремле разговоров о второй волне мобилизации.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

Позже Песков заявил, что закон об электронных повестках должен исправить бардак в военкоматах, сделать воинский учет эффективным и удобным для граждан. Он напомнил, что, когда началась спецоперация на Украине, стало ясно, что местами в российских военкоматах беспорядок.

