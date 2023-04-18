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18 апреля, 19:18

Общество

В Кремле не ведутся разговоры о второй волне мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии в Кремле разговоров о второй волне мобилизации. Об этом сообщает Life.ru.

"Нет. Таких разговоров нет", – сказал он.

Этими словами официальный представитель Кремля прокомментировал высказывание депутата Госдумы Александра Бородая, который не исключил, что в России может начаться вторая волна мобилизации для участия в СВО на Украине. По мнению Бородая, сконцентрированных сил на линии соприкосновения может быть недостаточно.

Ранее Песков уже заявлял, что в России не планируется вторая волна мобилизации. По словам пресс-секретаря президента РФ, законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. Представитель Кремля объяснил, что существующая система нуждается в совершенствовании.

Госдума рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учета в России

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