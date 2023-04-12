Отсутствие у Кремля планов проводить новую мобилизацию вызовет тревогу на Украине – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отсутствие у Кремля планов по проведению новой волны частичной мобилизации спровоцирует тревогу на Украине. Об этом сообщает издание Exxpress.

"Заявление кремлевского руководства о том, что российская армия в состоянии противостоять ВСУ с помощью войск, уже дислоцированных на востоке Украины, не сулит ничего хорошего киевским властям", – подчеркнуло издание.

По мнению авторов материала, это демонстрирует, что контроль над ситуацией находится у Владимира Путина.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не планируется вторая волна мобилизации. По его словам, законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. Представитель Кремля объяснил, что существующая система нуждается в совершенствовании.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

Позднее Совфед одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Документ вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

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