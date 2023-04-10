СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации

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Граждане Украины начали паниковать по поводу ускорившейся мобилизации в стране. Об этом сообщает The Washington Post.

"Скорость и агрессия, с которыми украинские чиновники призывают гражданских явиться в военкоматы или записаться добровольно, сеют панику среди тех, кто чувствует себя не готовым или не желающим служить", – указано в материале.

В статье отметили, что украинская сторона не раскрывает подробностей о потерях среди солдат, но полевые командиры оценивают их как большие.

Украинские СМИ сообщали об организации рейдов на граждан призывного возраста и указывали на то, что военные пользуются машинами скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, заявили в издании.

Подчеркивается, что сотрудники коммунальных служб занимаются доставкой повесток. Также в публикации указано, что украинцы избегают официального трудоустройства из-за того, что боятся получить повестку непосредственно на работе.

Ранее аналитик Института изучения войны Джордж Баррос заявил, что Украина готовится к проведению самой крупной мобилизации с начала специальной военной операции России. Он считает, что новая кампания Киева по мобилизации превысит осеннюю примерно в два раза. По его мнению, ожидаемое контрнаступление произойдет в течение следующих двух месяцев.



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