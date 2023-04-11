Упорядочить призыв: главное о внедрении в России электронных повесток

Госдума приняла в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. В частности, он предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы. Подробнее – в материале Москвы 24.

Новые формы оповещения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Чтобы внедрить систему рассылки электронных повесток, создадут специальный единый реестр. Сведения в него будут поступать от работодателей и вузов, c портала "Госуслуги", МВД, ФНС, ЦИК, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, медорганизаций и местных органов власти.

В реестр также внесут данные о водительском удостоверении, ИНН, СНИЛС, номере телефона, наличии иностранного гражданства, места жительства и пребывания даже в случае отсутствия регистрации, сведения об образовании и состоянии здоровья.

Электронные и бумажные повестки получат одинаковую юридическую силу. При этом документ в виртуальном варианте будет считаться врученным через семь дней после того, как он появился в реестре. Нововведения коснутся не только россиян, которые должны быть призваны на срочную службу, но и всех военнообязанных.

В то же время традиционные формы оповещения сохранятся. При этом письменные повестки начнут присылать по адресу регистрации, фактического проживания или месту работы. Если бумагу принесли домой, то она считается врученной, даже если за военнообязанного ее получил кто-то из проживающих с ним.

Еще одно нововведение коснется зачисления в запас россиян, которые должны находиться на воинском учете. Поправки предполагают, что эту процедуру можно будет пройти без личной явки в военкомат.

Ограничения для уклонистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поправки в закон предполагают, что со дня вручения повестки гражданину запретят выезд из России. Мера будет действовать, пока военнообязанный не явится в военкомат.

Кроме того, если гражданин получил повестку, но не пришел по ней в течение 20 дней с указанной в ней даты, ему придет предупреждение через "Госуслуги". В таком случае мужчине временно запретят брать кредиты и создавать ИП, аннулируют права и откажут в возможности регистрировать транспортные средства и сделки с недвижимостью.

Кроме того, российские регионы смогут ограничить льготы и другие меры соцподдержки. Обеспечительные меры военнообязанный сможет оспорить в удаленном режиме в течение пяти дней.

"Требования времени"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Создание единого реестра и возможность вручения повесток в электронном виде абсолютно никак не связаны с мобилизацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом. Это нужно понимать, это нужно объяснять. Воинский учет – это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. И эта система должна идти в ногу с требованиями времени.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также подтвердил, что нововведения не связаны с мобилизацией, она регулируется другим законом. Вторая волна призыва в России не планируется, подчеркнул парламентарий.

Весеннего призыва на срочную службу в вооруженных силах нововведения не коснутся, добавил он.

