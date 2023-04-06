Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Журналист Владимир Соловьев посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту и высоко оценил его работу. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Это (пришедшие в единый пункт отбора. – Прим. ред.) цвет нашего народа, наши мужчины. Мужики понимают, куда они идут, это их осознанный выбор", – сказал он.

По словам журналиста, пришедших в пункт мужчин отличает сдержанность, спокойствие и чувство собственного достоинства. Они понимают, на что идут, и готовы к выполнению серьезной мужской работы.

Вместе с тем Соловьев отметил, что центр работает идеально, на высочайшем профессиональном уровне.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Желающие поступить на военную службу по контракту могут посетить пункт ежедневно с 09:00 до 20:00.



В Москве начал работу пункт отбора на военную службу по контракту

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