Военнообязанным со дня получения повестки запретили выезд из России

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Получившим повестку из военного комиссариата военнообязанным со дня ее вручения запрещается выезд из России. Это следует из документа, опубликованного в базе законодательной деятельности Госдумы.

"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из РФ. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", – уточняется в документе.

Также, согласно поправкам, главы государственных органов и организаций, ответственные лица начнут сообщать сотрудникам о повестках и направлениях для постановки на учет.

Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ будет передавать данные для ведения воинского учета об изменениях актов гражданского состояния жителей страны. По данным из документа, информация о гражданах, которые не состоят на воинском учете, будет предоставляться в военкоматы с задействованием "Госуслуг".

До этого Андрей Картаполов сообщил, что повестку в военкомат будут считать полученной после ее появления в личном кабинете военнообязанного гражданина. Также он рассказал, что новые правила получения повесток будут распространяться не только на граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, но и на всех военнообязанных.

Помимо этого, стало известно, что повестки о призыве на воинскую службу граждане начнут получать в электронном формате на портале "Госуслуги". Тогда Картаполов пояснил, что бумажные и электронные оповещения россиян будут иметь одинаковую юридическую силу.

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