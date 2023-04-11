10:19Общество
Картаполов заявил, что в РФ не планируют проводить новую волну мобилизации
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Введение новых поправок о системе воинского учета и электронных повестках никак не связано с проведением новой волны мобилизации в России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", – сообщил депутат в эфире телеканала "Соловьев.Live".
По словам Картаполова, новая волна мобилизации в России не планируется.
Ранее стало известно, что повестки о призыве на воинскую службу граждане начнут получать в электронном формате на портале "Госуслуги". Тогда Картаполов пояснил, что бумажные и электронные оповещения россиян будут иметь одинаковую юридическую силу. Также планируется введение оповещений при помощи заказных почтовых отправлений и их последующее дублирование в электронном виде.
Новые правила оповещения коснутся не только россиян, подлежащих призыву на срочную военную службу, но и всех военнообязанных, уточнил Картаполов.
Повестки начали вручать более чем в 40 регионах России для уточнения данных
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