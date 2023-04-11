Повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете – Картаполов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Повестку в военкомат будут считать полученной после ее появления в личном кабинете военнообязанного гражданина. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Так, 11 апреля Госдума планирует рассмотреть законопроект, по которому сформируют единый реестр военнообязанных и введут электронные повестки.

До этого Картаполов сообщил, что новые правила получения повесток будут распространятся не только на граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, но и на всех военнообязанных. Мобилизованных нововведение не коснется, поскольку они уже призваны, уточнил парламентарий.

Ранее Андрей Картаполов заявил, что введение новых поправок о системе воинского учета и электронных повестках никак не связано с проведением новой волны мобилизации, которая не планируется.

Также стало известно, что повестки о призыве на воинскую службу граждане начнут получать в электронном формате на портале "Госуслуги". Тогда Картаполов пояснил, что бумажные и электронные оповещения россиян будут иметь одинаковую юридическую силу.

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