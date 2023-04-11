07:18Технологии
Функция удаления учетной записи на "Госуслугах" снова стала доступна
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Пользователям снова стала доступна функция удаления профиля на "Госуслугах". Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что функция вновь работает как в приложении, так и на сайте "Госуслуг".
Функция удаления аккаунта перестала работать на портале 31 марта. В личных кабинетах пользователей пропала соответствующая кнопка. Отмечалось, что это было сделано по требованию владельца сайта ИС ЕСИА Минцифры.
Позже в Минцифры РФ объяснили, что сделали это из-за участившихся случаев взлома аккаунтов. Удалить учетную запись было возможно только при личном посещении МФЦ.
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