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07:18

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Функция удаления учетной записи на "Госуслугах" снова стала доступна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователям снова стала доступна функция удаления профиля на "Госуслугах". Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что функция вновь работает как в приложении, так и на сайте "Госуслуг".

Функция удаления аккаунта перестала работать на портале 31 марта. В личных кабинетах пользователей пропала соответствующая кнопка. Отмечалось, что это было сделано по требованию владельца сайта ИС ЕСИА Минцифры.

Позже в Минцифры РФ объяснили, что сделали это из-за участившихся случаев взлома аккаунтов. Удалить учетную запись было возможно только при личном посещении МФЦ.

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