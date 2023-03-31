Удалить учетную запись на "Госуслугах" можно через МФЦ – Минцифры

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

У россиян по-прежнему есть возможность удалить учетную запись на портале "Госуслуги", сделать это можно при посещении центра предоставления государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

"Сохраняется возможность удалить аккаунт на "Госуслугах". <...> Теперь удалить учетную запись возможно только при посещении МФЦ", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что возможность удаления учетной записи через непосредственно сам портал отключили из-за участившихся случаев взлома. Мошенники завладевали доступом к аккаунтам, а затем удаляли их.

Кроме того, в Минцифры отметили, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии.

О том, что функция удаления аккаунта перестала работать на "Госуслугах", стало известно ранее в пятницу. В личных кабинетах пользователей пропала соответствующая кнопка.

Оператор технической поддержки сайта объяснял, что это было сделано по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры.



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