В ГД призвали Минцифры усилить разъяснительную работу о двухфакторной аутентификации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что Минцифры РФ следует усилить работу по разъяснению сути двухфакторной аутентификации. Таким мнением он поделился в своем телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что введение дополнительного средства защиты аккаунтов на портале госуслуг является правильным шагом. Тем не менее, считает он, это может создать сложности для некоторых пользователей, прежде всего, для пожилых.

"Параллельно с усилением безопасности Минцифры следовало бы усилить и разъяснительную работу среди тех граждан, кто не понимает даже сам термин "двухфакторная аутентификация", – написал депутат.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 1 июня дополнительный фактор аутентификации станет обязательным на портале госуслуг. По его словам, эта мера направлена главным образом на защиту пользователей, устанавливающих простые пароли.



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