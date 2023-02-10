Дополнительный фактор аутентификации станет обязательным на госуслугах с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 июня на портале "Госуслуги" станет обязательным дополнительный фактор аутентификации. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Сейчас для того, чтобы получить доступ к госуслугам, достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации", – цитирует его РИА Новости.

Программа по совершенствованию системы безопасности портала стартует с 1 марта. Дополнительным фактором может стать СМС-сообщение или аутентификация.

Подобное нововведение позволит защитить аккаунты пользователей, устанавливающих простые пароли.

Помимо этого, Минцифры совместно с "Ростелекомом" запускает программу по поиску уязвимостей на портале "Госуслуги", сообщает ТАСС.

"Как говорится, нельзя всегда до конца быть защищенными, поэтому сегодня мы вместе с "Ростелекомом" объявляем большую программу "Багбаунти", – сообщил Шадаев.

В первую очередь специалисты проверят портал и Единую систему идентификации и аутентификации. На следующих этапах список ресурсов будет расширен, а условия обновлены.

Ранее сообщалось, что Минцифры прорабатывает опцию удаления персональных данных через портал "Госуслуги". Данная опция будет особенно удобна тем гражданам, кто не помнит, кому именно предоставлял свои данные.



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