На портале "Госуслуги" функция удаления учетной записи стала недоступна для пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пользователям больше не доступна функция удаления учетной записи на сайте и в приложении "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС.

"Функция удаления недоступна", – указано в сообщении в одноименном мобильном приложении.

Отмечается, что на самом портале функции просто нет.

Оператор технической поддержки сайта заявил, что это было сделано по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ. Отмечается, что кнопка по удалению учетных записей была скрыта внутри личных кабинетов.

"На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания", – пояснил оператор.

Ранее заместитель главы Минцифры Дмитрий Огуряев сообщал, что ведомство планирует создать на портале "Госуслуги" форму для обратной связи, которая позволит изучить претензии по поводу недоступности сайтов для людей с ограниченными возможностями. По его словам, у министерства появится легитимная возможность требовать соблюдение ГОСТа от сайтов.



Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои документы"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!