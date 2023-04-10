Векслер высоко оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Советский и российский актер театра и кино Сергей Векслер посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту и высоко оценил его работу.

Артист решил лично поддержать мужчин, которые отправляются защищать Родину.

"То, что я видел, мне кажется, очень достойно. Спокойно, красиво, все организованно. Но, во всяком случае, я приятно удивлен, по сравнению с теми военкоматами, которые мне приходилось проходить, это небо и земля", – высказался он.

Векслер выразил надежду, что организованность сохранится на таком уровне.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Желающие поступить на военную службу по контракту могут посетить пункт ежедневно с 09:00 до 20:00.

6 апреля стало известно, что журналист Владимир Соловьев посетил московский пункт отбора. По его словам, пришедших в пункт мужчин отличает сдержанность, спокойствие и чувство собственного достоинства. Они понимают, на что идут, и готовы к выполнению серьезной мужской работы.



Москвичам сообщили о работе Единого пункта отбора на службу по контракту в столице

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