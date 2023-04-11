Работодателей и вузы обяжут направлять данные о военнообязанных через портал "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работодатели и высшие учебные заведения начнут предоставлять данные о военнообязанных, необходимые для постановки на воинский учет, через портал "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующей поправки.

В тексте поправки указывается, что работодатели и вузы должны будут предоставлять данные как о тех, кто уже состоит на воинском учете, так и о тех, кто должен быть внесен в базу. Исключением станет информация, составляющая государственную, коммерческую или иную тайну, охраняемую законом РФ.

Согласно поправке, оператором реестра воинского учета определяется Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что повестки военнообязанным начнут размещать в личном кабинете на портале "Госуслуги". При этом электронная и бумажная повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. С момента размещения повестки в личном кабинете она будет считаться полученной.

Со дня получения повестки военнообязанным запретили выезд за пределы России.

Несмотря на нововведения, связанные с повестками, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о новой волне мобилизации в России. Подобные инициативы не должны вызывать панику среди населения, заявил он.



Госдума рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учета в России

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