Уровень безработицы в Москве снизился до рекордных 0,33%

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До 0,33% сократился уровень безработицы в столице, этот показатель стал самым низким за последнее десятилетие. К тому же Москва входит в топ-3 регионов РФ с самым низким уровнем безработицы, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Столичный рынок труда успешно преодолел все вызовы и сохранил стабильность. <...> Число официально зарегистрированных безработных составляет 23,9 тысячи человек. Найти подходящую работу и построить долгосрочную карьеру горожанам помогают специалисты службы занятости", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

В данный момент в городе количество предложений от работодателей превышает число соискателей, а в агрегированной базе службы занятости размещено более 450 тысяч вакансий в разных отраслях экономики. То есть, по словам Раковой, на одного человека приходится свыше 18 вакансий, что позволяет столичному рынку труда оставаться рынком кандидата.

"Активнее всего новые кадры ищут работодатели из промышленной отрасли. При поддержке службы занятости более 200 лучших промышленных предприятий столицы ведут подбор тысяч рабочих и инженерно-технических специалистов. <...> Востребованы как опытные, так и начинающие специалисты – студенты и выпускники профильных колледжей и вузов", – отметила заместитель градоначальника.

Она добавила, что не менее высокий спрос наблюдается и в IT-сфере, среди профессий часто компании ищут менеджеров продуктов, DevOps-инженеров, IT-архитекторов, графических дизайнеров и других специалистов.

Всегда были и будут востребованы граждане в сфере услуг, подчеркнула Ракова. Среди наиболее популярных и востребованных профессий она назвала фитнес-тренеров, спортивных инструкторов, менеджеров по туризму, представителей индустрии красоты и других.

Крупнейшим сетям магазинов и другим представителям сферы торговли в том числе требуются работники, чаще всего они ищут мерчандайзеров, продавцов-консультантов, специалистов клиентского сервиса, администраторов торгового зала, менеджеров интернет-магазинов и людей на другие позиции, добавила она.

В транспортно-логистической отрасли, отметила заммэра, компании ждут водителей разных категорий, операторов связи, логистов, машинистов электропоездов и экспедиторов.

В июле этого года впервые с февраля 2022 года количество принятых на работу людей превысило показатель уволенных, разница составила 38,5 тысячи человек, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Наибольший показатель в прошлом месяце зафиксировали в оптовой торговле – 6,3 тысячи человек. Прежде всего это касалось сферы онлайн-продаж, поставок стройматериалов и промышленного оборудования", – добавил он.

По его словам, число уволенных сотрудников в розничной торговле превысило показатель уволенных на 4,3 тысячи, в сфере общественного питания количество принятого персонала на 3,4 тысячи выше, чем тех, кто покинул работу, в сфере строительства между этими двумя группами разница составила 3,3 тысячи человек.

Не менее положительная динамика в соотношении нанятых и уволенных наблюдается в отрасли обрабатывающего производства, подчеркнул Ефимов. За указанный период было нанято на 8,2 тысячи больше работников, чем уволено. В области разработки программного обеспечения разница составила 1,5 тысячи человек, а в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 1 тысячу сотрудников.

Трудоустроиться жителям города помогает крупнейший государственный кадровый оператор – служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 офисов, большинство из которых расположено в центрах госуслуг "Мои документы". А граждане старше 50 лет, женщины с детьми, люди с инвалидностью и молодежь могут посетить центр занятости "Моя карьера", который тоже позволит им найти свою профессию.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что количество занятых россиян за год увеличилось на 1,5 миллиона, до 73,4 миллиона человек.

По его словам, уровень безработицы в стране на данный момент составляет 3,2%, то есть 2,4 миллиона человек. Такой показатель демонстрирует исторический минимум за последние несколько десятилетий в России, подчеркнул он.



В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последние 5 лет