Путин призвал сократить проверки бизнеса, но защитить права потребителей

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Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий для бизнеса, но при этом обеспечить интересы потребителей. Об этом сказал Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, нужно продолжить работу по снятию административных барьеров и расширению экономических свобод, а также поддерживать деловую активность и создавать благоприятные условия для российских фирм.

Однако он уточнил, что перевод некоторых предприятий под контроль государства должен происходить с учетом законов. Российский президент подчеркнул важность недопущения силового давления на бизнес в корыстных целях по переделу собственности и недобросовестной конкуренции.



"Сразу хотел бы обозначить здесь позицию: ни о какой деприватизации, об огосударствлении экономики речи не идет и идти не может", – сказал он.

Путин также добавил, что работа прокуроров в таких случаях оправдана лишь тогда, когда активы приобретались в обход законов или используются во вред России.

Ранее в Ространснадзор анонсировали полный отказ от плановых проверок водного и железнодорожного транспорта в отношении бизнеса. Такое решение могут принять исходя из индикаторов риска. Кроме того, по данным ведомства, резкого роста проверок транспортных компаний после отмены временного моратория с января 2025 года также не ожидается.