Разрешение проверок IT-компаний позволит применить меры "пятого антимонопольного пакета"

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Отмена запрета на проверки IT-компаний даст возможность применить меры "пятого антимонопольного пакета", отметил замглавы ФАС РФ Сергей Пузыревский. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Замглавы службы отметил, что в связи с ростом объемов электронной торговли необходимы эффективные механизмы защиты граждан и предпринимателей от возможных злоупотреблений со стороны "цифровых" монополий", – отмечается в публикации.

По словам Пузыревского, такими механизмами могут стать именно меры пятого пакета.

Кабмин принял решение об отмене моратория 20 марта. Запрет на антимонопольные проверки в отношении IT-компаний был введен в 2022 году. Он исключал возможность государственного контроля в отношении аккредитованных организаций в области IT.

По данным ФАС, мораторий решили снять из-за жалоб участников рынка на нарушения со стороны доминирующих компаний. Проверки таких предприятий также были ограничены из-за постановления.



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