Минцифры РФ лишат IT-компании аккредитаций из-за налоговой тайны

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство цифрового развития России предупредило IT-компании о необходимости проверять актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны. Об этом сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По информации министерства, проверка актуальности согласия, размещаемая в Федеральной налоговой службе (ФНС), является важным условием для сохранения аккредитации. Так, если документ действителен до 31 декабря 2023 года, тогда нужно подать новый.

"Окончание срока в нем можно не указывать – тогда согласие будет действовать бессрочно, до момента его отзыва", – предупредили в ведомстве.

Проверить, верно ли составлено согласие, можно в чат-боте Минцифры РФ, уточняется в сообщении. Если же документ оформлен неверно, тогда министерство аннулирует аккредитацию компании при проведении проверки.

В ведомстве напомнили, что подать согласие можно через личный кабинет налогоплательщика или через оператора электронного документооборота.

"Для IT-компаний, подающих заявление на получение аккредитации в 2024 году, будет действовать новая версия инструкции", – заключили в Минцифры РФ.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в российских IT-продуктах заинтересованы Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии. При этом он подчеркнул, что доля российских производителей на отечественном IT-рынке увеличилась в два раза и достигла более 50 процентов. Более того, по словам министра, в некоторых отраслях компании из России вытеснили китайские.



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