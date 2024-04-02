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02 апреля, 13:00

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Подготовка коммунального флота к открытию навигации началась в столице

Подготовка коммунального флота к открытию навигации началась в столице

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В столице началась подготовка коммунального флота к открытию навигации. Данный вид флота отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. Они не только собирают все, что попадает в воду с берега, но и убирают иловый осадок.

На данный момент специалисты приводят в порядок все оборудование, потом судам устроят испытания, чтобы проверить готовность к работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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