Подготовка коммунального флота к открытию навигации началась в столице

В столице началась подготовка коммунального флота к открытию навигации. Данный вид флота отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. Они не только собирают все, что попадает в воду с берега, но и убирают иловый осадок.

На данный момент специалисты приводят в порядок все оборудование, потом судам устроят испытания, чтобы проверить готовность к работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.