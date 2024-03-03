Более 3,5 тыс вещей забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 3,5 тысячи вещей забыли москвичи на Большой кольцевой линии метро за год. Среди них – такие необычные находки, как барабанная установка и аквариум. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чаще всего в метро забывали сезонные вещи: головные уборы, перчатки и солнцезащитные очки.

В Дептрансе призвали пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене. Если же вещь все-таки потерялась, найти ее можно на складах забытых вещей, которые расположены на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр". Если вы забыли вещи в метро, нужно позвонить по номеру 3210 в контакт-центр "Московский транспорт" или оставить заявку через приложение "Метро Москвы".

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что с начала года пассажиры столичного транспорта забыли свыше четырех тысяч вещей. Самыми необычными предметами стали бутафорские казачьи шашки и сумка с виниловыми пластинками детских песен и сказок.