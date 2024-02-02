Бутафорские казачьи шашки и виниловые пластинки забыли москвичи в транспорте в январе

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

С начала этого года пассажиры столичного транспорта забыли свыше четырех тысяч вещей. Самыми необычными предметами стали бутафорские казачьи шашки и сумка с виниловыми пластинками детских песен и сказок. Об этом сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Чаще всего пассажиры забывали сезонные вещи, например варежки, перчатки, шапки и шарфы. Больше всего предметов жители Москвы оставили на Большой кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиях, уточнил вице-мэр.

Ликсутов напомнил, что в Московском метрополитене уже более 70 лет работает склад забытых вещей. В настоящий момент у него есть три помещения – на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр".

"За 2023 год на них поступило более 50 тысяч вещей, а за первый месяц нового года – около 4 тысяч", – заявил Ликсутов.

Пассажирам, которые забыли свои вещи в городском транспорте, посоветовали оставить заявку через приложение "Метро Москвы" или позвонить по номеру 3210 (с мобильного) в контакт-центр "Московский транспорт".

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) рассказали, что на склады забытых вещей с вокзалов столицы за новогодние праздники поступило почти 2 тысячи вещей. Первое место по числу оставленных предметов занял Казанский вокзал (700), за ним следует Ленинградский (660). Третье место получил Павелецкий вокзал, где пассажиры оставили 225 вещей.

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