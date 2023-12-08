Пассажиры забыли осенью палатку, термос и спальный мешок в поездах ФПК

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Граждане забыли палатку, термос и спальный мешок в поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК) осенью текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ФПК указали, что всего за осенние месяцы пассажирам вернули более 12,5 тысячи забытых вещей, что почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Установлено, что чаще всего люди оставляют одежду, мобильные устройства и аксессуары к ним. Но этой осенью сотрудники находили палатку, спальный мешок, фонарики и термос.

В пресс-службе добавили, что с января 2023 года через специальный сервис пассажиры нашли свыше 48 тысяч забытых вещей, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее сообщалось, что ФПК может направить более тысячи дополнительных поездов в период новогодних каникул. Это решение создаст объем перевозок, сопоставимый с уровнем прошлого года.

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