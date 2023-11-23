Провоз зимнего инвентаря в пригородных поездах сделали бесплатным в любое время

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры поездов всех пригородных направлений Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут бесплатно провозить спортивный инвентарь в течение всего года. Ранее это было возможно только в определенные периоды, о которых компания сообщала заранее.

В январе прошлого года ЦППК сняла ограничения по размерности на бесплатный провоз лыж и сноубордов в электропоездах. После этого пассажиры старше пяти лет смогли провозить по одному комплекту сезонного спортинвентаря без доплаты. Теперь эта опция стала круглогодичной.

Также бесплатно провозить можно зимний инвентарь, размеры которого не превышают 180 сантиметров по длине трех измерений, а вес не превышает 36 килограммов. Предметы необходимо перевозить безопасно для пассажиров, в чехлах или упаковке.

Ранее Московская железная дорога подготовила инфраструктуру к зиме. На магистрали разместили запасы противогололедных средств массой 3,8 тысячи тонн. Уборку железнодорожной инфраструктуры зимой будут осуществлять около трех тысяч работников. Их обеспечат инвентарем и спецодеждой.

До этого к зиме подготовили столичный железнодорожный транспорт. В поездах перевели на зимний режим климатические установки, включили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах. Отопление также включили на московских городских вокзалах.

Пассажирскую инфраструктуру МЖД подготовили к работе в зимний период