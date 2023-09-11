Эксперты рассказали о новых правилах проезда на поездах

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Эксперты рассказали россиянам о новых правилах проезда на поездах дальнего следования, которые вступили в силу с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители Федеральной пассажирской компании (ФПК) прокомментировали правило, позволяющее пассажирам с билетами на верхние полки спускаться вниз в определенные часы и пользоваться столиком для приема обеда или ужина. Это позволит проводникам поездов дальнего следования урегулировать возможные споры между людьми.

"Данный пункт внесен в связи с многочисленными жалобами проезжающих на верхних полках, не имеющих возможность воспользоваться столом", – добавили в Минтрансе РФ.

Также эксперты рассказали о запрете громко слушать музыку в вагонах, это разрешается только в том случае, если другие пассажиры не жалуются. Отныне это правило не предусматривает наказания.

В правилах в том числе появился пункт, позволяющий гражданам РФ совершать поездки на поездах с просроченным паспортом в течение трех месяцев, а если документ уже находится в стадии замены, то жители страны могут использовать временное удостоверение.

Ранее в РЖД рассказали о новых правилах в поездах дальнего следования, которые начнут действовать в сентябре этого года. В них внесли положение об обязанности граждан соблюдать требования транспортной безопасности. Пассажиры, которые отказались проходить досмотр, не допускаются до проезда.

Также в правилах закрепили право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки во время приема еды на 30 минут утром и вечером, на 1 час в обед. Россиянам в том числе разрешили провозить мелких собак без клеток по правилам для крупных животных. Пассажиры смогут брать с собой питомцев в намордниках и с поводком.



Правила продажи билетов на поезда изменятся с 1 сентября