Около 2 тыс вещей оставили пассажиры на вокзалах Москвы в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Почти 2 тысячи вещей доставили на склады забытых вещей с вокзалов в Москве за новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Все предметы будут храниться на складах полгода. Первое место по числу оставленных вещей занял Казанский вокзал (700), за ним идет Ленинградский (660), на третье место встал Павелецкий вокзал (225). В течение года жители и гости столицы оставляют на вокзалах почти 150 вещей в день. В праздничные дни данное число увеличивается более чем на треть.

"Чаще всего зимой пассажиры оставляют в поездах и на вокзалах головные уборы, шарфы, перчатки, зарядные устройства, наушники и книги. Иногда посетители вокзалов забывают и весьма необычные вещи. Например, термосумку сервиса по доставке еды, спортивную гантель, костыль", – подчеркнули в пресс-службе магистрали.

В МЖД добавили, что вернуть забытые вещи можно лично или по телефону сотрудников вокзала или полиции.

Ранее сообщалось, что москвичи забыли костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары в столичном метрополитене в ночь с 31 декабря на 1 января, всего было около 270 предметов. За год на склады забытых вещей поступило более 50 тысяч предметов.

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