Схема движения временно изменится в ЦАО и ЗАО из-за мотофестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с проведением мотофестиваля 25 мая на некоторых улицах в центре и на западе Москвы изменится схема движения транспорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 08:30 до 18:30 движения не будет на участке Университетской площади, от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Вместе с этим движение ограничат от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22, на улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта). С 00:00 24 мая до завершения мероприятия там нельзя будет оставить машину.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С 11:40 движение транспорта ограничат:

на внешней стороне Садового кольца;

на участке от дома 30, строения 3, на улице Косыгина до Воробьевского шоссе;

на Воробьевском шоссе, от улицы Косыгина до Бережковской набережной;

на Бережковской набережной, от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко;

на Большой Дорогомиловской улице в районе Бородинского моста и на самом мосту;

на Смоленской улице, от Бородинского моста до Садового кольца.

С 08:00 до 12:00 25 мая водители не смогут воспользоваться крайней правой полосой на участке Университетского проспекта в районе Университетской площади. Мера распространится на участок дороги в сторону Мичуринского проспекта.

С 00:01 25 мая до завершения мотофестиваля будут закрыты парковки на Бережковской набережной, съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко и на участке улицы Косыгина от дома 28, строения 22, до Воробьевского шоссе по двум направлениям.

В связи с временными ограничениями водителям рекомендовали заранее планировать поездки по городу и выбирать пути объезда.

В ходе мотофестиваля участники проедут по Садовому кольцу. Старт заезда состоится в 12:00 на Воробьевых горах. Мотоциклистам предстоит преодолеть маршрут протяженностью в 35 километров.

