Полина Гагарина выступила в московском метро на станции "Мичуринский проспект"

1 марта – знаковая дата для Московского метрополитена. Год назад в столице запустили Большую кольцевую линию (БКЛ).

В честь дня рождения БКЛ проект "Музыка в метро" подготовил сюрприз: пассажиров столичной подземки поздравила певица Полина Гагарина. На станции "Мичуринский проспект" она исполнила свои известные хиты и даже представила новую композицию.



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