01 марта, 07:45Шоу-бизнес
Полина Гагарина выступила в московском метро на станции "Мичуринский проспект"
1 марта – знаковая дата для Московского метрополитена. Год назад в столице запустили Большую кольцевую линию (БКЛ).
В честь дня рождения БКЛ проект "Музыка в метро" подготовил сюрприз: пассажиров столичной подземки поздравила певица Полина Гагарина. На станции "Мичуринский проспект" она исполнила свои известные хиты и даже представила новую композицию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.