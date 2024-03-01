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01 марта, 07:45

Шоу-бизнес

Полина Гагарина выступила в московском метро на станции "Мичуринский проспект"

Полина Гагарина выступила в московском метро на станции "Мичуринский проспект"

Полина Гагарина спела на станции метро "Мичуринский проспект"

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1 марта – знаковая дата для Московского метрополитена. Год назад в столице запустили Большую кольцевую линию (БКЛ).

В честь дня рождения БКЛ проект "Музыка в метро" подготовил сюрприз: пассажиров столичной подземки поздравила певица Полина Гагарина. На станции "Мичуринский проспект" она исполнила свои известные хиты и даже представила новую композицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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