Организатора свалки яиц под Омском могут оштрафовать на 400 тыс рублей

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Юридическому лицу может грозить штраф до 400 тысяч рублей за организацию свалки куриных яиц в Омской области, индивидуальному предпринимателю – до 50 тысяч рублей, физическому лицу – до 5 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Россельхознадзор, в свою очередь, сообщил, что выясняет, кто выкинул яйца на пустыре. Свалка была обнаружена мужчиной, который записал видео и выложил его в социальные сети. Он был возмущен тем, что яйца, которые продаются в магазинах по 200 рублей, выбросили. На кадрах можно увидеть сотни паллетов куриных яиц, почерневших от времени.

Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что Федеральный закон "Об охране окружающей среды" запрещает сброс отходов потребления и производства в недра, водные объекты и на почву. Штраф грозит за несоблюдение требований при размещении отходов, в случае причинения вреда почве также предусмотрена административная ответственность.

Буцаев напомнил, что ликвидировать несанкционированные свалки должны собственники и арендаторы земельных участков, землевладельцы, землепользователи. Если же будет установлено конкретное лицо, причинившее вред компонентам окружающей среды, то обязанность по ликвидации возлагается на него.

Ранее уголовное дело о халатности завели по факту возникновения свалки в полосе отвода станции Ховрино Октябрьской железной дороги. Площадь размещенных отходов составила более 20 тысяч квадратных метров.

До этого РЭО предложил провести поэтапный отказ от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов и установить специальные контейнеры и фандоматы в магазинах одежды и обуви.

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