Дело о халатности возбудили в Москве после возникновения свалки на станции Ховрино

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Уголовное дело о халатности завели по факту возникновения свалки в полосе отвода станции Ховрино Октябрьской железной дороги. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

Специалисты Северной транспортной прокуратуры решили проверить, соблюдаются ли правила охраны окружающей среды, а также нормы об отходах производства и потребления. Выяснилось, что в результате строительных работ в этом месте образовалась свалка.

"Площадь размещенных отходов составила более 20 тысяч квадратных метров. Ущерб, причиненный окружающей среде, – более 415 миллионов рублей", – говорится в публикации.

Прокуратура попросила Басманный суд столицы обязать компанию РЖД привести в порядок эту территорию.

Было возбуждено уголовное дело о халатности. Расследование продолжается, в рамках него планируется дать оценку законности действий лиц, которые допустили возникновение свалки на этом участке.

Ранее Российский экологический оператор выступил с идеей организовать поэтапный отказ от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов. Вместо этого в РЭО предложили установить специальные контейнеры и фандоматы в магазинах одежды.

До этого оператор заявил о планах создать централизованную систему сбора просроченных препаратов и упаковок от лекарств.



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