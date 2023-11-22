Большой тур рок-группы "Парк Горького" планируется в 2024 году

Фото: gorkypark-band.ru

Рок-группа "Парк Горького" планирует отправиться в большой тур в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фронтменов группы Алексея Белова и заслуженного артиста России Александра Маршала.

"Дело в том, что предложений было огромное количество, вы не представляете сколько. Но мы всем говорили: подождите, дайте нам собраться с мыслями, дайте нам внутри группы построить свои планы", – сказал Белов, предположив, что тур может начаться во второй половине весны.

При этом Маршал сообщил, что "сейчас не очень до веселья". Он заявил, что мечтает о понятной ситуации на передовой. Однако исключать тура группы в следующем году музыкант не стал.

Ранее планировалось, что в ходе мирового турне с группой выступят лид-гитарист и вокалист Олег Изотов, бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза, барабанщик Кенни Аронофф и другие артисты. Музыканты должны были выступить 4 декабря в "Крокус Сити Холле", но перенесли концерт на открытую дату.



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